СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЕАЭС В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА СНИЗИЛОСЬ НА 2,2%

10:57 16.03.2023 В январе 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 97,8% к уровню января 2022 года. Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства в январе 2023 года наблюдался в Кыргызстане – на 7,5%, Армении и Казахстане – на 1,4%; снижение зафиксировано в Беларуси на 4,1% и в России - на 2,4%.