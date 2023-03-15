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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЕАЭС В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА СНИЗИЛОСЬ НА 2,2%
10:57 16.03.2023
В январе 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 97,8% к уровню января 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства в январе 2023 года наблюдался в Кыргызстане – на 7,5%, Армении и Казахстане – на 1,4%; снижение зафиксировано в Беларуси на 4,1% и в России - на 2,4%.
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