Российские таможенники остановили две фуры для проверки в Ярцевском районе Смоленской области.

Как сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы РФ, в них обнаружили контрабандную табачную продукцию — почти 1,8 млн пачек белорусских сигарет NZ, Minsk, Credo и Dove без специальных акцизных марок.

Общая стоимость товара оценивается в 200 млн российских рублей (около $2,6 млн).

Товаросопроводительных документов у водителей не было.

Товар задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.