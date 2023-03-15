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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ ЗАДЕРЖАЛА ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ КОНТРАБАНДНЫХ БЕЛОРУССКИХ СИГАРЕТ НА $2,65 МЛН
09:20 16.03.2023
Российские таможенники остановили две фуры для проверки в Ярцевском районе Смоленской области.
Как сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы РФ, в них обнаружили контрабандную табачную продукцию — почти 1,8 млн пачек белорусских сигарет NZ, Minsk, Credo и Dove без специальных акцизных марок.
Общая стоимость товара оценивается в 200 млн российских рублей (около $2,6 млн).
Товаросопроводительных документов у водителей не было.
Товар задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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