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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС ВЫРОСЛО В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА НА 2,8%
16:37 15.03.2023
В январе 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем 2022 года увеличилось на 2,8%.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Беларуси – на 3,4%, Казахстане – на 3,3%, России – на 2,7% и Кыргызстане – на 1,7%.
В частности, увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 5%, молока – на 3,9%, яиц – на 2,8%.
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