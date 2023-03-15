В январе 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем 2022 года увеличилось на 2,8%.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Беларуси – на 3,4%, Казахстане – на 3,3%, России – на 2,7% и Кыргызстане – на 1,7%.

В частности, увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 5%, молока – на 3,9%, яиц – на 2,8%.