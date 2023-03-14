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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВЫЯВЛЕНЫ ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ РОССИЙСКИМ СУБЪЕКТОМ НА РЫНКЕ ЛЕКАРСТВ БЕЛАРУСИ
12:34 15.03.2023
Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии начал рассмотрение дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке оптовой реализации лекарственных препаратов с действующим веществом «Полиметилсилоксана полигидрат», зарегистрированных для медицинского применения в Беларуси.
Как сообщает ЕЭК, одним из таких препаратов является «Энтеросгель».
Дело начато по итогам антимонопольного расследования, в ходе которого установлены признаки запрещенного правом Евразийского экономического союза антиконкурентного соглашения. В договоре поставки лекарственных препаратов между хозяйствующими субъектами из России и Беларуси имеется условие, которое может иметь негативный эффект для конкуренции на трансграничном рынке. Установлено, что покупатель не может в дальнейшем реализовывать лекарственные препараты ниже цены их покупки без письменного согласия продавца.
Кроме того, выявлены признаки возможного злоупотребления доминирующим положением российским субъектом на рынке лекарственных препаратов с действующим веществом «Полиметилсилоксана полигидрат» на территории Беларуси в части установления монопольно высокой цены. Департамент ЕЭК обратил внимание на ограниченное число дистрибьютеров, поставляющих указанные лекарственные препараты из стран Союза в Беларусь, а также на завышенную их стоимость по сравнению с сопоставимыми рынками в других странах ЕАЭС.
Соответствующие материалы направлены в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в связи с тем, что хозяйствующий субъект из России имел доминирующее положение на указанном товарном рынке только на территории Беларуси.
Правом ЕАЭС определен срок не более 120 рабочих дней для рассмотрения дела с участием национальных антимонопольных органов стран «пятерки», а также потенциальных нарушителей по делу. За этот период необходимо определить наличие либо отсутствие признаков нарушения общих правил конкуренции на рынке лекарственных препаратов с действующим веществом «Полиметилсилоксана полигидрат».
Результаты рассмотрения дела будут представлены коллегии ЕЭК для принятия решения.
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