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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ПРИНЯТЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА «МОЛОЧКУ»


10:38 15.03.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила переходные положения к изменениям в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции», которые приняты решением Совета комиссии 23 сентября 2022 года.

Как сообщает ЕЭК, проектом решения определен переходный период – 180 календарных дней, в течение которого действуют документы об оценке соответствия молочной продукции (документы о государственной регистрации продукции (сведения о государственной регистрации продукции, содержащиеся в едином реестре специализированной пищевой продукции)) требованиям, установленным техрегламентом Союза «О безопасности молочной продукции», выданные или принятые до 22 сентября 2023 года.

При наличии таких документов об оценке соответствия в течение 180 календарных дней допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС молочной продукции. Ее обращение допускается в течение срока годности, установленного изготовителем.

Изменения в техрегламент внесены с целью корректировки понятийного аппарата технического регламента по результатам правоприменительной практики. Они вступят в силу 22 сентября 2023 года.
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