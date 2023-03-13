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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СФОРМИРОВАН РЕЕСТР ПЛАНИРУЕМЫХ К ВВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВАМИ ЕАЭС ИЗЪЯТИЙ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК
14:40 13.03.2023
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформировала Реестр уведомлений государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о принятии ими актов об установлении особенностей осуществления государственных закупок, конкретной государственной закупки у определенного потенциального поставщика и изъятий из национального режима.
Как сообщает ЕЭК, ведение такого реестра наднациональным органом предусмотрено изменениями, внесенными Советом ЕЭК в декабре 2022 года в Порядок рассмотрения комиссией уведомлений государств Евразийского экономического союза о принятии актов об установлении изъятий из национального режима в сфере госзакупок.
Реестр содержит информацию об изъятиях, особенностях и конкретных госзакупках, а также их соответствии требованиям Порядка, квалификации устанавливаемого регулирования и иные сведения.
Информация о проектах актов размещается в открытом доступе на официальном портале ЕАЭС в целях повышения гласности процесса введения изъятий из национального режима либо установления особенностей, которая интересна не только представителям государственных органов, но и бизнеса, заинтересованного в участии в госзакупках в государствах ЕАЭС.
Ознакомиться с реестром уведомлений можно здесь.
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