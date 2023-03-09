В рамках визита директора Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Владимира Серпикова в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) состоялась встреча с делегацией деловых кругов ОАЭ во главе с вице-президентом Торговой палаты Дубая Хасаном Эль Хашими.

Как сообщает ЕЭК, в ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по перспективам расширения сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и этой ближневосточной страной.

Владимир Серпиков подробно остановился на вопросах укрепления взаимодействия между ЕАЭС и ОАЭ. Речь, в частности, шла о развитии международного транспортного коридора «Север-Юг». Было предложено рассмотреть возможность подключения ОАЭ к проекту «Евразийский агроэкспресс».

Реализация подобных проектов позволит перейти на комплексную цифровую технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом с использованием электронных транспортных и товаросопроводительных документов, что, в свою очередь, даст возможность сократить время поставок, а также устранить административные барьеры в торговле.

«Мы видим значительный потенциал создания в ОАЭ – в случае заинтересованности эмиратской стороны – дистрибьютерской сети и транспортного хаба, которые позволят расширить торговлю государств ЕАЭС со странами Ближневосточного региона, а в перспективе и со странами Африки», – отметил Владимир Серпиков.

Хасан Эль Хашими подтвердил интерес к расширению комплексного сотрудничества со странами ЕАЭС, в том числе и по упомянутым вопросам.

Он также проинформировал о намерении в ближайшее время открыть представительство Торговой палаты Дубая в Москве, а также выразил признательность за приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 14-17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге.