ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИЗМЕНЕНА ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ МЕЖГОССТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС НА УПАКОВАННУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ


10:24 09.03.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Как сообщает ЕЭК, из программы исключены 36 позиций, поскольку разработаны соответствующие межгосударственные стандарты. По 32 позициям изменены сроки разработки межгосударственных стандартов с учетом национальных программ и планов по стандартизации.

Программа дополнена 27 позициями по пересмотру межгосударственных стандартов и 5 позициями по разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов государств Союза, методик и других документов в области стандартизации.

Решение о внесении изменений вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2023
валюта курс
EUR 3.0207
USD 2.8345
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0165 +0.0074
USD 2.8345 -0.0029
RUB 3.7632 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9830 2.9950
USD 2.8250 2.8350
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 09.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0570
EUR/RUB 79.5000 105.4500
USD/EUR 75.0000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте