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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИЗМЕНЕНА ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ МЕЖГОССТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС НА УПАКОВАННУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
10:24 09.03.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Как сообщает ЕЭК, из программы исключены 36 позиций, поскольку разработаны соответствующие межгосударственные стандарты. По 32 позициям изменены сроки разработки межгосударственных стандартов с учетом национальных программ и планов по стандартизации.
Программа дополнена 27 позициями по пересмотру межгосударственных стандартов и 5 позициями по разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов государств Союза, методик и других документов в области стандартизации.
Решение о внесении изменений вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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