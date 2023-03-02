|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КРЕДИТОВАНИЕ ЮРЛИЦ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ВЫРОСЛО В ЕАЭС В 2022 ГОДУ
12:05 07.03.2023
Кредитование юридических лиц в национальной валюте выросло в ЕАЭС в 2022 году на фоне снижения задолженности в иностранной валюте.
Как сообщает ЕЭК, объем кредитов, предоставленных в Евразийском экономическом союзе юридическим лицам в национальной и иностранной валютах за 2022 год, по сравнению с предыдущим годом в Армении увеличился на 14%, Беларуси – на 11%, Казахстане – на 10%, Кыргызстане – на 13%.
Сокращение кредитования бизнеса наблюдалось в России (на 23%).
В текущем году снижение стоимости кредитования зафиксировано только в Беларуси – 11% (-0,5%). Другие национальные (центральные) банки не меняли ставки: в Армении (10,75%), Казахстане (16,75%) и Кыргызстане (13%) сохранены ставки с декабря 2022 года, в России (7,5%) – с сентября 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
Курсы в банках
на 07.03.2023
Конвертация в банках
на 07.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте