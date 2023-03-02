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КРЕДИТОВАНИЕ ЮРЛИЦ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ВЫРОСЛО В ЕАЭС В 2022 ГОДУ


12:05 07.03.2023

Кредитование юридических лиц в национальной валюте выросло в ЕАЭС в 2022 году на фоне снижения задолженности в иностранной валюте.

Как сообщает ЕЭК, объем кредитов, предоставленных в Евразийском экономическом союзе юридическим лицам в национальной и иностранной валютах за 2022 год, по сравнению с предыдущим годом в Армении увеличился на 14%, Беларуси – на 11%, Казахстане – на 10%, Кыргызстане – на 13%.

Сокращение кредитования бизнеса наблюдалось в России (на 23%).

В текущем году снижение стоимости кредитования зафиксировано только в Беларуси – 11% (-0,5%). Другие национальные (центральные) банки не меняли ставки: в Армении (10,75%), Казахстане (16,75%) и Кыргызстане (13%) сохранены ставки с декабря 2022 года, в России (7,5%) – с сентября 2022 года.
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