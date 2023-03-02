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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


АГРАРНЫЕ ВУЗЫ СТРАН ЕАЭС ПОДГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВУ


17:58 03.03.2023

С участием представителей агропромышленного блока Евразийской экономической комиссии и руководства вузов стран ЕАЭС 2 марта открылся совместный образовательный онлайн-курс «Современное состояние и методы селекции и семеноводства в государствах – членах Евразийского экономического союза».

Как сообщает ЕЭК, образовательный курс организован заинтересованными вузами при координации агропромышленного блока ЕЭК в рамках реализации Меморандума по развитию взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза в сфере подготовки кадров для промышленности и агропромышленного комплекса.

«Агропромышленный блок ЕЭК заинтересован в повышении престижа аграрного образования и формировании у молодого поколения передовых навыков и знаний, ориентированных на практические потребности бизнеса. Для того чтобы обеспечить отрасль собственным посевным материалом, важно подготовить в наших странах конкурентоспособных селекционеров и семеноводов», – отметил директор Департамента агропромышленной политики комиссии Армен Арутюнян, выступая с приветственным словом.

В образовательном курсе принимают участие более 100 студентов и преподавателей из пяти вузов четырех стран ЕАЭС. В процессе обучения студенты получат знания об особенностях законодательной базы семеноводства и единых для государств Союза методиках апробации и грунтового контроля, а также узнают о биотехнологических методах в растениеводстве, возможностях получения безвирусного посадочного материала и много других интересных фактов.

С первой лекцией выступил начальник отдела Департамента агропромышленной политики ЕЭК Андрей Дробышевский, ознакомив студентов с текущим состоянием и вопросами наднационального регулирования семеноводства в Евразийском экономическом союзе.

Актуальность темы курса обусловлена значительной импортной зависимостью от семян отдельных видов сельскохозяйственных культур. Ежегодные расходы стран ЕАЭС на ввоз семян составляют более 1 млрд долл., или 30% от ввоза материально-технических ресурсов для растениеводства. Наиболее высокие затраты на семена сельскохозяйственных растений в Союзе в 2021 году наблюдались по подсолнечнику – 268 млн долл., кукурузе и овощным культурам – по 158 млн долл., а также сахарной свекле – 124 млн долл. При этом доля использования ввезенных в ЕАЭС из-за рубежа семян сахарной свеклы оценивается более чем в 90 %, подсолнечника – 60 %, кукурузы и рапса – более трети.

Вузы-участники образовательного онлайн-курса – Национальный аграрный университет Армении, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия, Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина, а также Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I и Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.
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