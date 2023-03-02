Перспективы создания в Евразийском экономическом союзе консорциума институтов развития обсудили представители уполномоченных министерств и институтов развития стран Союза на семинаре в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии 1 марта.

Как отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, консорциум формируется с целью улучшения инвестиционного климата в регионах государств-членов, повышения инвестиционной активности, обмена лучшими наработками и формирования общих методологических принципов.

«Сотрудничество при разработке и продвижении инвестиционных проектов, в том числе совместных, будет способствовать развитию кооперационных связей, созданию общего финансового рынка и формированию единого экономического пространства в ЕАЭС», - сказал Сергей Глазьев.

Как сообщает ЕЭК, участники семинара обсудили перспективы развития сотрудничества, обмена опытом и управленческими практиками в вопросах поддержки инвестиционных проектов, направленных на улучшение экономической и социальной сферы как в странах, так и в отдельных регионах.

Представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) рассказали участникам семинара об основных направлениях деятельности и наработках агентства в России, которые могут быть использованы в рамках консорциума в регионах государств-членов. К таким направлениями относятся ведение национального рейтинга оценки инвестиционного климата и рейтинга качества жизни, а также разработка регионального инвестиционного стандарта.

По итогам семинара решено продолжить взаимодействие между институтами развития.

АСИ – проектный офис при президенте Российской Федерации. Агентство создано в целях содействия развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего предпринимательства и социальной сфере путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив.

Вопрос создания института развития в рамках ЕАЭС был инициирован Кыргызстаном в 2018 году. Концептуально он был отражен в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, включая положения по реализации совместных целевых проектов, созданию предпосылок для выравнивания государств-членов по уровню экономического развития и другие меры.