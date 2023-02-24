Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение основывается на обновленных прогнозах, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции.

«Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие. Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе», - говорится в сообщении.

В Нацбанке пояснили, что в январе 2023 года годовая инфляция продолжила рост, составив 20,7%.

Главным драйвером остается рост цен на продукты питания. При этом месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1% (с 1,8% в сентябре 2022 года), но все еще превышает среднеисторическое значение. Аналогично месячной инфляции показатели базовой инфляции также замедляются, но формируются на высоких уровнях.

Инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, что согласуется с предпосылками предыдущего прогноза. Тем не менее, инфляционные ожидания все еще высоки и явный тренд на их снижение пока не сформирован, что создает препятствие к быстрому замедлению инфляции.

Глобальная инфляция начала замедляться, на это повлияло снижение цен на энергоресурсы и некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок. В то же время риски ускорения инфляции в мире на фоне напряженного рынка труда, сильного потребительского спроса и открытия Китая после пандемии остаются повышенными.

По прогнозам глобальная инфляция постепенно замедлится в течение прогнозного периода, что будет сопровождаться проведением жесткой монетарной политики центральных банков, а также более слабым ростом мировой экономики. На фоне прогнозируемого снижения инфляции в странах-торговых партнерах давление на потребительские цены в Казахстане будет ослабевать.

С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен в сторону небольшого снижения. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в России.

«В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12%, в 2024 году – 6-8%, в 2025 году – 4-6%. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года. Улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также умеренным влиянием миграционного шока на услуги», - сообщили в Нацбанке.