В 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 9,4% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах – членах ЕАЭС.

Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, обусловленным ростом их урожайности.

Кроме того, в 2022 году в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,1% по сравнению с 2021 годом, молока – на 1,7%, яиц – на 2,6%.