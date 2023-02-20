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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ВЫРОСЛО НА 9,4%
09:58 21.02.2023
В 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 9,4% по сравнению с 2021 годом.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах – членах ЕАЭС.
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, обусловленным ростом их урожайности.
Кроме того, в 2022 году в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,1% по сравнению с 2021 годом, молока – на 1,7%, яиц – на 2,6%.
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