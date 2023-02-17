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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТАРТОВАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ
13:14 17.02.2023
Начался эксперимент по применению навигационных пломб в отношении лесоматериалов и продуктов деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Беларуси и убывающих с территории Российской Федерации.
Евразийская экономическая комиссия оказывает необходимое оперативное содействие сторонам по проблемным вопросам, возникающим при организации эксперимента.
Как сообщает ЕЭК, навигационные пломбы накладываются на грузовые отсеки автомобилей в Беларуси при помещении товаров под процедуру экспорта.
Условиями эксперимента определен перечень контрольных пунктов (Красное, Рудня, Красный Камень), через которые в Россию въезжают грузовики с лесоматериалами и продукцией деревообработки, а также перечень автомобильных (Яраг-Казмаляр) и контрольных пунктов пропуска Маштаково, Бугристое, Петухово), в которых осуществляется снятие навигационных пломб с грузовых транспортных средств и их выезд с территории России.
Проведение эксперимента инициировала белорусская сторона, чтобы обеспечить возможность вывоза через территорию России лесоматериалов, помещенных под таможенную процедуру экспорта, через указанные выше пункты пропуска, а также протестировать применение навигационных пломб при перевозках товаров по территориям двух стран.
Первый грузовой автомобиль отправился в Россию из Беларуси в ночь с 13 на 14 февраля этого года. В частности, машина из белорусского Могилева доехала до контрольного пункта пропуска Маштаково на российско-казахстанской государственной границе менее чем за двое суток. Примененная навигационная пломба снята в месте убытия в штатном режиме. К утру 17 февраля в пути еще 7 автомобилей с указанной продукцией, осуществляемых с использованием навигационных пломб.
Эксперимент будет проводиться до 1 июня 2023 года, после чего участники оценят его эффективность.
Применение навигационных пломб позволит оптимизировать логистику посредством минимизации мер госконтроля при одновременном обеспечении абсолютной «прозрачности» и «бесшовности» перевозок на всем пространстве Союза и, соответственно, упростить и ускорить процедуру доставки грузов получателю.
Полученный практический опыт будет учитываться при подготовке нормативных актов Комиссии, работа над которыми сейчас ведется совместно со сторонами.
В апреле этого года стартует другой эксперимент, предусмотренный распоряжением Евразийского межправительственного совета от 21 октября 2022 № 25. Он будет проводиться в отношении товаров взаимной торговли, перевозимых железнодорожным и (или) автомобильным видами транспорта. В новом проекте примут участие Казахстан, Кыргызстан и Россия.
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