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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
15:29 14.02.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Правила заполнения пассажирской таможенной декларации для случаев ввоза в страны Евразийского экономического союза товаров для личного пользования с превышением норм беспошлинного ввоза.
Как сообщает ЕЭК, предусматривается, что при осуществлении декларирования товаров для личного пользования, стоимость, вес и (или) количество которых превышают нормы ввоза без уплаты таможенных платежей, в пассажирской декларации следует указывать сведения обо всех ввозимых физическим лицом товарах (за исключением бывших в употреблении вещей, взятых с собой в поездку).
Такой подход позволит обеспечить максимальную точность для того, чтобы отделить товары, подпадающие под нормы беспошлинного ввоза, и не учитывать их при расчете подлежащих уплате таможенных платежей.
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