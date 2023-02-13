Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Правила заполнения пассажирской таможенной декларации для случаев ввоза в страны Евразийского экономического союза товаров для личного пользования с превышением норм беспошлинного ввоза.

Как сообщает ЕЭК, предусматривается, что при осуществлении декларирования товаров для личного пользования, стоимость, вес и (или) количество которых превышают нормы ввоза без уплаты таможенных платежей, в пассажирской декларации следует указывать сведения обо всех ввозимых физическим лицом товарах (за исключением бывших в употреблении вещей, взятых с собой в поездку).

Такой подход позволит обеспечить максимальную точность для того, чтобы отделить товары, подпадающие под нормы беспошлинного ввоза, и не учитывать их при расчете подлежащих уплате таможенных платежей.