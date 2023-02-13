Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок замороженной рыбной продукции лососевых пород неизвестного происхождения.

Как сообщает ведомство, рыба была ввезена в Россию в январе 2023 года под видом продукции Фарерских островов через территорию Беларусь.

Однако Государственная служба по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов не подтвердила факты оформления документов, сопровождающих данную партию рыбопродукции.

Россельхознадзор сообщил компетентному в области ветеринарии ведомству Беларуси и министру по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии о факте таких поставок.

Служба также адресовала белорусским коллегам просьбу прекратить оформление в адреса российских получателей ветеринарных сертификатов на рыбопродукцию, поступающей на территорию республики с предприятий третьих стран, участвующих в нелегальных схемах поставок рыбной продукции.