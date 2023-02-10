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В ЕАЭС ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЬНОЙ ТАКСОНОМИИ


15:35 13.02.2023

На площадке Евразийской экономической комиссии под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева состоялось совещание с руководством фондовых бирж и национальных банков государств-членов Евразийского экономического союза по обсуждению вопросов применения критериев зеленых проектов стран Союза (модельной таксономии ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, в ходе совещания были затронуты юридические аспекты применения модельной таксономии Союза для целей безбарьерного использования зеленых финансовых инструментов на всем евразийском пространстве.

«Результаты обсуждения общих подходов по требованиям к верификаторам зеленых финансовых инструментов, а также возможных мер стимулирования использования модельной таксономии ЕАЭС будут использованы в дальнейшей работе органов Союза в части вопросов климатической повестки», – отметил Андрей Слепнев.

В совещании приняли участие представители Армянской фондовой биржи, Белорусской универсальной товарной биржи, Нацбанка Беларуси, АО «Казахстанская фондовая биржа», Центра зеленых финансов Международного финансового центра, Астанинской международной фондовой биржи, Национального банка Казахстана, Кыргызской фондовой биржи, Национального банка Кыргызстана, государственной корпорации ВЭБ. РФ, АО «Московская Биржа», АО «Газпромбанк», АО «Сбербанк», АО «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство», Центрального банка Российской Федерации, Евразийского банка развития.

Модельная таксономия ЕАЭС одобрена рабочей группой высокого уровня по выработке предложений по сближению позиций государств-членов Союза в рамках климатической повестки.

Рабочая группа высокого уровня по выработке предложений по сближению позиций государств ЕАЭС в рамках климатической повестки создана в соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета от 21 августа 2021 года № 10. Ее возглавляет министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Поручением ЕМПС от 21 октября 2022 года № 18 был утвержден Первый пакет мероприятий (дорожная карта) по сотрудничеству государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, одним из мероприятий которого предусмотрена проработка общих подходов по модельной таксономии зеленых проектов ЕАЭС.
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