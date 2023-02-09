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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В ЕАЭС ВЫРОСЛИ В 2022 ГОДУ НА 1,4%


13:23 09.02.2023

Индекс потребительских цен на бензин автомобильный по ЕАЭС в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 99,8%, с декабрем 2021 года – 101,4%, на дизельное топливо – 101,7% и 110,8%, по оплате за электроэнергию – 106,8% и 112,2% соответственно. Об говорится в экспресс-информации департамента статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным статистики, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года наибольший прирост цен на бензин автомобильный зафиксирован в Беларуси (на 17,6%), на дизельное топливо – в Кыргызстане (на 30,3%), по оплате за электроэнергию – в России (на 13,5%) и в Беларуси (на 11,0%).

Индекс цен производителей на бензин автомобильный по ЕАЭС в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 102,9%, с декабрем 2021 года – 69,1%, на дизельное топливо – 95,5% и 102,6%, на электроэнергию – 100,2% и 104,6% соответственно.

Снижение цен производителей на бензин автомобильный в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года наблюдалось в России (на 38,0%) и в Казахстане (на 8,8%) при их увеличении в Беларуси (на 22,4%) и в Кыргызстане (на 20,7%). Наибольший рост цен производителей на дизельное топливо зафиксирован в Кыргызстане (в 1,5 раза), на электроэнергию – в Армении (на 13,1%) и в Беларуси (на 10,6%).

В декабре 2022 года средние потребительские цены превышали средние цены производителей на бензин автомобильный в России в 3,7 раза, в Казахстане и в Кыргызстане в 1,6 раза, в Беларуси – на 47,4%; на дизельное топливо – в Казахстане и в России в 1,6 раза, в Беларуси – на 31,8%, в Кыргызстане – на 21,2%.
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