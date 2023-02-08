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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА СНИЗИЛИСЬ НА 0,4%
11:26 09.02.2023
Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в декабре 2022 года остались на уровне декабря 2021 года и снизились на 0,4% по сравнению с ноябрем.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2021 года снижение цен зафиксировано в России (на 4,1%) и Кыргызстане (на 4%), прирост – в Беларуси (на 24,1%), Армении (на 14,3%) и Казахстане (на 9%).
Цены производителей продукции растениеводства за этот период снизились на 8%, продукции животноводства – выросли на 6,6%.
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