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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В СНГ СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В СФЕРЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
18:04 07.02.2023
В Минске 7 февраля 2023 года прошло дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения об образовании Координационного совета государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности и Решения Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу.
В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
Как сообщает сайт Исполнительного комитета СНГ, с учетом замечаний, поступивших по результатам внутригосударственного согласования, участники встречи доработали и согласовали на экспертном уровне проекты документов. Исполнительному комитету СНГ предложено направить материалы дополнительного заседания экспертной группы в государства – участники Содружества для завершения внутригосударственного согласования.
Напомним, что основной целью развития партнерских отношений в сфере судебно-экспертной деятельности в государствах – участниках СНГ является дальнейшее решение задач по защите прав и свобод граждан и интересов своих государств посредством проведения объективных научно обоснованных экспертиз и экспертных исследований.
Проект соглашения об образовании Координационного совета в сфере судебно-экспертной деятельности предусматривает утверждение положения о Совете, который как орган отраслевого сотрудничества СНГ предназначен в рамках своей компетенции для обеспечения организации и координации взаимодействия органов судебных экспертиз в судебно-экспертной деятельности и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами.
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