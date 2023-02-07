ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В СНГ СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В СФЕРЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


18:04 07.02.2023

В Минске 7 февраля 2023 года прошло дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения об образовании Координационного совета государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности и Решения Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщает сайт Исполнительного комитета СНГ, с учетом замечаний, поступивших по результатам внутригосударственного согласования, участники встречи доработали и согласовали на экспертном уровне проекты документов. Исполнительному комитету СНГ предложено направить материалы дополнительного заседания экспертной группы в государства – участники Содружества для завершения внутригосударственного согласования.

Напомним, что основной целью развития партнерских отношений в сфере судебно-экспертной деятельности в государствах – участниках СНГ является дальнейшее решение задач по защите прав и свобод граждан и интересов своих государств посредством проведения объективных научно обоснованных экспертиз и экспертных исследований.

Проект соглашения об образовании Координационного совета в сфере судебно-экспертной деятельности предусматривает утверждение положения о Совете, который как орган отраслевого сотрудничества СНГ предназначен в рамках своей компетенции для обеспечения организации и координации взаимодействия органов судебных экспертиз в судебно-экспертной деятельности и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2023
валюта курс
EUR 2.9096
USD 2.7157
RUB 3.8316
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9200 -0.0073
USD 2.7157 +0.017
RUB 3.8316 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9140
USD 2.7150 2.7180
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0690 1.0760
EUR/RUB 76.0000 102.0000
USD/RUB 70.8000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте