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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АВИАКОМПАНИЯ NORDWIND ЗАПУСТИЛА РЕЙСЫ ИЗ ПЕРМИ В МИНСК
17:00 07.02.2023
Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на рейсы из Перми в Минск. Об этом сегодня, 7 февраля, представитель компании сообщил журналистам на пресс-конференции.
Стоимость билетов на полет в столицу Беларуси начинается от 3500 рублей. На сайте авиакомпании пока указаны только рейсы с пересадками. Ранее самолеты Nordwind не летали в Минск. В расписании пермского аэропорта рейсов в этом направлении пока нет.
«То, что мы видим сейчас по динамике бронирования, говорит о том, что взаимные интересы есть, да, - рассказал коммерческий директор Nordwind Антон Маттис. - Люди начинают покупать билеты сейчас и на ближайшие даты, я думаю, что в общем-то говоря, направление пойдет. Здесь я бы не говорил, что на этом направлении жестко доминирует бизнес-сегмент, скажем так. Не секрет, опять же, что в Беларуси есть большое количество санаториев, где люди любят отдыхать. И прямой путь, прямой маршрут в Минск эти все возможности по обмену туристами, пассажирами сильно упрощает и облегчает».
Ранее в Минск планировали летать «Уральские авиалинии». Из бюджета Пермского края планировали выделить на эти рейсы до 20,5 миллиона рублей в качестве субсидий. Но за день до старта авиакомпания отменила полетную программу и приостановила продажу авиабилетов. В краевом Министерстве транспорта тогда пояснили 59.RU: специалисты ведомства и авиакомпании ежедневно изучали спрос на билеты и пришли к выводу, что нагрузка низкая — и рейс надо переносить. После этого краевые власти снова начали искать авиакомпанию, которая займется перевозками в Беларусь.
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