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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК СОКРАТИЛА ИЗДЕРЖКИ БИЗНЕСА НА ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ И ВЫВОЗ РЯДА ТОВАРОВ
14:13 07.02.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об унификации порядка заполнения информации о стране назначения или отправления в разрешительных документах для ряда товаров, к которым во внешней торговле применяются меры нетарифного регулирования. Благодаря этому у таможенных органов появится возможность указывать в соответствующей строке документа сразу несколько стран.
«Принятые изменения позволят оформлять одно заключение на ввоз (вывоз, транзит) товаров в адрес нескольких стран согласно внешнеторговому контракту, что поможет сократить временные и материальные затраты участников внешнеторговой деятельности», – пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Также, по его словам, будет снижена нагрузка на уполномоченные органы государств Союза, у которых исчезнет необходимость оформлять отдельные документы на товары, перемещаемые в рамках одного договора, для каждой из стран.
Как сообщает ЕЭК, разработка проекта решения коллегии ЕЭК была инициирована Евразийской экономической комиссией, в том числе в связи с обращениями бизнес-сообществ.
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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