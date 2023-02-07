Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об унификации порядка заполнения информации о стране назначения или отправления в разрешительных документах для ряда товаров, к которым во внешней торговле применяются меры нетарифного регулирования. Благодаря этому у таможенных органов появится возможность указывать в соответствующей строке документа сразу несколько стран.

«Принятые изменения позволят оформлять одно заключение на ввоз (вывоз, транзит) товаров в адрес нескольких стран согласно внешнеторговому контракту, что поможет сократить временные и материальные затраты участников внешнеторговой деятельности», – пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Также, по его словам, будет снижена нагрузка на уполномоченные органы государств Союза, у которых исчезнет необходимость оформлять отдельные документы на товары, перемещаемые в рамках одного договора, для каждой из стран.

Как сообщает ЕЭК, разработка проекта решения коллегии ЕЭК была инициирована Евразийской экономической комиссией, в том числе в связи с обращениями бизнес-сообществ.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.