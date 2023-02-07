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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОДЛИЛА НУЛЕВУЮ ПОШЛИНУ НА ВВОЗ КОНТЕЙНЕРОВ В ЕАЭС ДО КОНЦА ГОДА


13:24 07.02.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 2023 года включительно.

«Обнуление пошлины призвано не допустить сокращения контейнерного парка ЕАЭС после ухода части западных логистических компаний. Продление срока действия меры таможенно-тарифного регулирования обеспечит своевременные поставки товара, а также загрузку портов Дальнего Востока», – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, производимые в настоящее время на территории Союза контейнеры выкупаются бизнесом стран ЕАЭС в полном объеме, однако имеющиеся потребности при этом до конца не обеспечиваются.

Как сообщает ЕЭК, необходимые изменения будут внесены и в другие акты комиссии.

В подсубпозиции 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС классифицируются контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта, за исключением контейнеров с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ, а также контейнеров с внутренним объемом от 42 м3 до 43 м3.

Действующая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости. В соответствии с решениями коллегии комиссии от 12 апреля 2022 года № 63 и от 13 сентября 2022 года № 129 с 28 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года применяется пошлина в размере 0%.
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