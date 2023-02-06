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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ОЦЕНЯТ СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
15:28 06.02.2023
Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК приступил к оценке состояния конкуренции на рынке лечебного питания.
Как сообщает ЕЭК, оценка является частью процедуры рассмотрения поступившего в Евразийскую экономическую комиссию заявления о возможных признаках недобросовестной конкуренции на товарном рынке лечебного питания.
В заявлении указано, что специализированные пищевые продукты лечебного питания обращаются во всех странах Евразийского экономического союза. По мнению заявителя, некоторые компании-участники рынка вводят потребителей в заблуждение относительно «достоверного наличия лечебных или профилактических свойств продуктов» (лечебного питания).
Согласно порядку рассмотрения заявлений, перед принятием процессуального решения Департамент антимонопольного регулирования должен провести оценку состояния конкуренции на исследуемом рынке с целью установления наличия или отсутствия компетенции комиссии.
Для этого необходимо установить, является ли рассматриваемый товарный рынок трансграничным, а также имеются ли признаки недобросовестной конкуренции на нем.
В случае подтверждения наличия компетенции ЕЭК и при выявлении признаков антиконкурентных действий Комиссия применит инструмент мягкого урегулирования – предупреждение.
На оценку состояния конкуренции порядком рассмотрения заявлений отводится 90 рабочих дней.
Лечебное питание – неотъемлемый компонент лечебного процесса. Поэтому пищевые рационы зачастую включают в себя специализированные продукты, подвергшиеся соответствующей технической обработке. Согласно нормам технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» специализированная пищевая продукция, в число которой входит диетическое и лечебное профилактическое питание, подлежит обязательной государственной регистрации. Для целей регистрации производители (заявители) проводят клинические исследования на соответствие требованиям техрегламента. Продукция, прошедшая регистрацию, вводится в оборот на территории государств ЕАЭС.
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