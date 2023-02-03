FINMARKET.RU - Евразийский межправительственный совет утвердил правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Евразийский межправительственный совет на заседании 2-3 февраля в Алматы утвердил правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Это первая часть из пакета правил, необходимых для запуска общего электроэнергетического рынка, которые предстоит принять главам правительств ЕАЭС", - говорится в сообщении.

"Правила обеспечивают недискриминационный доступ к транзиту электроэнергии при торговле ею на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, а также необходимые условия для надежного функционирования национальных рынков электроэнергии", - отмечает пресс-служба ЕЭК.

Документ вступит в силу 1 января 2025 года одновременно с правилами взаимной торговли электроэнергией, правилами определения и распределения пропускной способности межгосударственных ЛЭП и правилами информобмена на общем электроэнергетическом рынке. С введением в действие этих актов начнет функционировать общий рынок электроэнергии ЕАЭС.

"Идея создания общего электроэнергетического рынка - одна из базовых для ЕАЭС. Мы в комиссии стремимся обеспечить ее реализацию с точки зрения новых правил для этого, по сути, нового рынка. В первую очередь он повлияет на повышение энергетической безопасности и надежности функционирования электроэнергетических комплексов стран пятерки", - сказал министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.