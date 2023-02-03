Правительство Украины и Европейская комиссия заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сферах биометана, водорода и других синтетических газов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«Цель партнерства – углубление сотрудничества в развитии возобновляемой энергетики, в частности экологически чистых, устойчивых газов и их деривативов, а также синхронизация усилий по ускорению «зеленого» перехода», – говорится в сообщении.

Отмечается, что партнерство по возобновляемым газам станет весомым дополнением к Стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС, а также диалогу Украина-ЕС относительно Зеленого курса. Это еще один шаг в содействии производству, транспортировке, хранению и использованию возобновляемых газов.

Украина надеется на увеличение объемов экспортно-импортных операций с Европой и ускорение интеграции рынков электроэнергии и природного газа.