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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕВРАЗИЙСКИЙ СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТСЯ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ НОВОГО ВУЗА


15:53 03.02.2023

Вопросы развития образовательной деятельности в Евразийском экономическом союзе, в том числе перспективы присоединения Финансового университета при правительстве Российской Федерации к Евразийскому сетевому университету (ЕСУ), обсудили руководитель Секретариата министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Андрей Диянский и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета Светлана Брюховецкая. Встреча прошла в штаб-квартире ЕЭК.

Андрей Диянский проинформировал о работе Евразийского сетевого университета, перспективах и задачах на предстоящий год. Университет был сформирован в прошлом году как научно-образовательный консорциум. Сегодня в ЕСУ входят 19 вузов из всех стран ЕАЭС, уже принято решение о запуске первой магистерской программы по евразийской интеграции.

Светлана Брюховецкая, в свою очередь, рассказала о действующих программах обучения для иностранных студентов и условиях поступления. Так, в 2023 году предусмотрено 850 мест на бюджетной основе. Отбор иностранных абитуриентов проходит с применением тестирования и портфолио.

Как сообщает ЕЭК, стороны подчеркнули особую актуальность образовательной деятельности в ЕАЭС в контексте обращения председателя Высшего Евразийского экономического совета, Путина к главам государств ЕАЭС. В нем, в частности, отмечается, что «одним из ключевых аспектов интеграционного сотрудничества является подготовка квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест».

Меморандум о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого университета (ЕСУ) был подписан на полях Евразийского экономического форума в Бишкеке 25 мая 2022 года ректорами ведущих вузов стран ЕАЭС.

Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере профессионального образования предусмотрено пунктами 10.1 и 10.2 Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Механизмы реализации в этой сфере направлены на дальнейшее развитие единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС.
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