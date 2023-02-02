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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ЕАЭС В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА СНИЗИЛИСЬ НА 1,8%
12:58 03.02.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 99,3%, с декабрем 2021 года – 98,2%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2021 года прирост цен отмечался по видам деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» на 9,9%, «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 6,9%, в обрабатывающей промышленности – на 0,5%.
При этом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров цены производителей снизились на 12,2%
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