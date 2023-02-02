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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ЕДИНОМ РЫНКЕ ЕС
12:20 03.02.2023
По итогам совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии в Киеве в четверг было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС "Единый рынок". Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов - развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, которые являются фундаментом нашей экономики", - прокомментировал он.
Также Украина и ЕС заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.
Семилетняя (2021-2027) программа "Единый рынок" призвана упростить доступ к рынкам стран ЕС, способствовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.
В декабре 2022 года Совет ЕС предложил Европейской комиссии подготовить пошаговый план для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку.
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