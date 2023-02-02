По итогам совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии в Киеве в четверг было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС "Единый рынок". Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов - развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, которые являются фундаментом нашей экономики", - прокомментировал он.

Также Украина и ЕС заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.

Семилетняя (2021-2027) программа "Единый рынок" призвана упростить доступ к рынкам стран ЕС, способствовать бизнесу и его развитию, конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики.

В декабре 2022 года Совет ЕС предложил Европейской комиссии подготовить пошаговый план для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку.