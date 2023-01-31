|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ О ЕДИНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
10:05 01.02.2023
Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о единой промышленной политике. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Минпромторгу России поручается провести переговоры с белорусской стороной и "по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера".
Ожидается, что соглашение откроет российским компаниям доступ на белорусский рынок, а белорусским - на российский, в первую очередь к программам субсидирования федерального и регионального уровня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2023
Курсы в банках
на 01.02.2023
Конвертация в банках
на 01.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте