Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о единой промышленной политике. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Минпромторгу России поручается провести переговоры с белорусской стороной и "по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера".

Ожидается, что соглашение откроет российским компаниям доступ на белорусский рынок, а белорусским - на российский, в первую очередь к программам субсидирования федерального и регионального уровня.