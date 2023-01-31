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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛАТВИЯ ДО 10 МАЯ ПРОДЛИЛА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ
09:29 01.02.2023
Во вторник правительство Латвии одобрило продление чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 мая с целью борьбы с нелегальной миграцией.
Чрезвычайную ситуацию в Лудзенском и Краславском краях и Даугавпилсе впервые объявили 10 августа 2021 года. Ее несколько раз продлевали, и предыдущее продление действовало до 10 февраля, сообщает Delfi.
Общее ориентировочно необходимое финансирование для продления чрезвычайной ситуации на границе на три месяца составляет 2,15 млн евро. Расчет основывается на предварительных оценках, и сумма расходов может значительно увеличиться по мере ухудшения ситуации.
Во время объявления чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью пограничники, вооруженные силы и полиция имеют право использовать имеющиеся в их распоряжении средства и процедуры для пресечения незаконного пересечения границы.
До 16 января этого года было предотвращено 233 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, в то же время 12 человек по гуманитарным причинам были пропущены на территорию Латвии.
В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 217 человек получили разрешение на пересечение границы по гуманитарным соображениям.
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