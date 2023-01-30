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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАССМОТРЕЛА ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВТАМО
12:54 31.01.2023
Евразийская экономическая комиссия обсудила перечень мер по развитию сотрудничества с Всемирной таможенной организацией (ВТамО).
Как сообщает ЕЭК, в заседании профильной рабочей группы ЕЭК приняли участие представители блока по таможенному сотрудничеству комиссии и уполномоченных органов стран ЕАЭС, в компетенции которых находятся вопросы развития таможенного сотрудничества, а также совершенствования таможенного регулирования при взаимодействии с международным таможенным сообществом.
Эксперты рабочей группы рассмотрели правовые и организационные подходы для реализации пункта 11.7.5 Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в части взаимодействия с ВТамО.
«Реализация директив глав государств-членов ЕАЭС о членстве Союза во ВТамО и присоединении к её основополагающим документам является актуальной темой, которая находится на повестке дня блока по таможенному сотрудничеству Комиссии. Поставленные задачи требуют комплексного анализа и поиска оптимальных организационно-правовых решений в рамках правового поля ЕАЭС», – отметил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.
По мнению комиссии, результаты деятельности рабочей группы положительно скажутся на взаимодействии ЕАЭС и ВТамО в технических комитетах по тематике таможенного сотрудничества, в том числе разработке правовых средств этой международной таможенной организации.
Пунктом 11.7.5. Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных решением Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года № 12, предусмотрены такие мероприятия, как получение Союзом статуса члена во ВТамО, проработка возможности присоединения Союза к основополагающим документам ВТамО.
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