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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ЗАФИКСИРОВАН РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ АКВАКУЛЬТУРЫ


16:05 30.01.2023

За последние пять лет производство продукции аквакультуры в ЕАЭС выросло в 1,7 раза. Об этом на конференции «Евразийская аквакультура и новые возможности для инвестиций в рыбохозяйственный комплекс» в рамках Международной выставки племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС» сообщила начальник отдела агропромышленной политики и межгосударственных проектов Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Мария Байгот.

При этом наибольший рост показывают Кыргызстан – более, чем в 5 раз, Казахстан – почти в 4 раза, Российская Федерация – в 1,7 раза. Объем взаимной торговли рыбой и рыбопродуктами между странами ЕАЭС увеличился в 1,6 раза.

«Аквакультура – это стратегическая сфера для бизнеса стран Евразийского экономического союза, которая показывает существенный рост и также является импульсом для целого комплекса связанных отраслей: ресурсного обеспечения, снабженческой, торгово-логистической и сбытовой деятельности», – отметила Мария Байгот.

По словам представителя ЕЭК, наиболее динамичный рост отрасли наблюдается на рынке ценных пород рыбы, где высока зависимость по импортным поставкам. В этой связи целесообразно повышать уровень самообеспеченности посадочным материалом, кормами и другими ресурсами на основе кооперации между заинтересованными компаниями стран Союза.

Перспективным направлением для сотрудничества является подготовка специалистов для рыбохозяйственной сферы по востребованным специальностям путем проведения совместного образовательного курса между вузами государств ЕАЭС.

Агропромышленный блок комиссии открыт для взаимодействия с заинтересованными экспертами бизнеса, науки, объединениями в сфере аквакультуры и готов предоставить площадку для выработки актуальных решений.

«АГРОС» – это авторитетная международная отраслевая выставка для профессионалов агропромышленного комплекса России и государств ближнего зарубежья, которая проводится при активном участии Министерства сельского хозяйства РФ и ведущих отраслевых объединений. В этом году свои решения на выставке представили свыше 400 компаний из более 20 стран.
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