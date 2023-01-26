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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЕАЭС ВЫРОС НА 5,5% ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
11:06 27.01.2023
Объем выполненных строительных работ в Евразийском экономическом союзе в январе – ноябре 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,5%.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался во всех странах Союза, кроме Беларуси.
Всего в ЕАЭС введено в эксплуатацию 111 млн квадратных метров общей площади жилья (рост на 11,5%). Рост жилищного строительства отмечен в России (на 14,9%) и Армении (на 4,4%).
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