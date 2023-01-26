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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ИЗМЕНЕНЫ ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ


17:48 26.01.2023

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в Типовые схемы оценки соответствия.

Как сообщает ЕЭК, документ внесен на рассмотрение Российской Федерацией и концептуально отработан комиссией во взаимодействии с уполномоченными органами государств Евразийского экономического союза.

Решение Совета ЕЭК создает условия для улучшений организационно-распорядительного характера в этой сфере. Они позволят мобильно вносить правки в документы об оценке соответствия Союза (сертификаты и декларации) при изменении наименования юридического лица или фамилии и инициалов индивидуального предпринимателя, а также изменении отдельных реквизитов адреса места производства продукции (речь идет, например, о переименовании города, улицы, изменении почтового индекса, номера дома) при условии неизменности фактического места производства. Это облегчит работу действующих хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС.

Изменениями дополняется перечень случаев, когда при изменении сведений, указанных в сертификатах или декларациях:

замена этих сертификатов или деклараций допускается без выполнения обязательных процедур, то есть по упрощенному порядку;

замена сертификатов или деклараций может не осуществляться, то есть разрешительные документы могут обращаться без внесения в них изменений.

Указанные нормы напрямую начнут действовать либо после принятия и вступления в силу соответствующих изменений в технические регламенты Союза (в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе Типовых схем), либо после вступления в силу изменений в Единые формы сертификатов и деклараций и правила их оформления (согласно решению коллегии комиссии № 198 от 20 декабря 2022 года).
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