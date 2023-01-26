Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 100,8%, с декабрем 2021 года – 112,9%.

Как сообщает ЕЭК, за 2022 год больше всего выросли цены на непродовольственные товары (на 13,3%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 12,2%, на платные услуги – на 12,9%.

Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 25,3%), Кыргызстане (на 17,1%) и в Беларуси (на 13,8%).

Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане (на 19,4%) и в Беларуси (на 13,7%), на платные услуги – в Казахстане (на 14,1%) и в России (на 13,2%).