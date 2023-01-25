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НАЦБАНК УКРАИНЫ СОХРАНИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 25%

15:29 26.01.2023 Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%. Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный. "Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых", – сказал Андрей Пышный, которого цитирует Укринформ. По его словам, инфляция в последние месяцы стабилизировалась, но остается высокой. Национальный банк Украины в январе 2022 года поднял учетную ставку до 10%. С началом войны учетная ставка оставалась постоянной. Однако уже 3 июня 2022 года учетная ставка была повышена с 10% до 25%.