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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСЗАКУПКАХ В СТРАНАХ ЕАЭС ДОПОЛНЕНЫ ЕЩЕ 55 ПОЗИЦИЯМИ


11:56 26.01.2023

Совет ЕЭК утвердил условия производства, при выполнении которых товар считается произведенным в ЕАЭС и может быть допущен к гозакупкам в государствах Союза, еще по 55 товарным позициям.

Как сообщает ЕЭК, соответствующие изменения внесены в приложение №1 к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок.

В число таких товаров вошли аэродромные тягачи, 3Д-принтеры, микрофоны, громкоговорители, телефоны, звуковые установки, схемы устройств и блоков питания вычислительных машин, сканеры, биометрические комплексы, светодиоды, волоконно-оптические кабели, дыхательные аппараты и другие товары. Всего внесенные изменения коснулись пяти отраслей: станкостроения, специального машиностроения, производства медицинских изделий, музыкальных инструментов, а также звукового оборудования, электроники и радиоэлектроники.

Все условия и производственные операции согласованы с уполномоченными органами и бизнесом стран ЕАЭС.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, решение Совета ЕЭК существенно расширяет возможности участия производителей стран Союза в госзакупках друг друга.

«Принятые условия и технологические операции позволят максимально задействовать в процессе производства мощности, созданные в государствах Союза, что немаловажно в условиях импортозамещения и релокации производств», – прокомментировал министр.

С учетом принятого решения Правила определения страны происхождения отдельных видов промышленных товаров для целей государственных закупок, утвержденные решением Совета ЕЭК от 23 ноября 2020 года №105, содержат условия производства по 375 товарным наименованиям 14 отраслей промышленности. Кроме того, Правила содержат 102 товарные позиции, которые допускаются к участию с госзакупках на основании сертификата СТ-1.
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