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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК НА ОДИН ГОД ОБНУЛИЛА ВВОЗНУЮ ПОШЛИНУ НА ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОЕВ
10:26 26.01.2023
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о временном обнулении ставки ввозной таможенной пошлины на пластифицированный поливинилхлорид для производства обоев – по 29 февраля 2024 года включительно.
Как сообщает ЕЭК, действующая ставка ЕТТ ЕАЭС на данный товар составляет 6,5%.
«Полимер предназначен для печати по бумаге и нетканому полотну (флизелину) методом ротационно-трафаретной печати и в настоящее время в необходимых объемах на территории Евразийского экономического союза не производится», – пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
По его словам, в условиях внешних санкций в отношении ряда стран, входящих с Союз, принятая мера таможенно-тарифного регулирования позволит поддержать производителей обоев на внутреннем рынке.
Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ранее в соответствии с решениями Совета комиссии от 22 августа 2017 года № 47 и 5 декабря 2018 года № 97 нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении рассматриваемых товаров уже применялась с 14 октября 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно.
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