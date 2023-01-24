Евразийская экономическая комиссия уточнила порядок учета транспортных расходов для определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Евразийский экономический союз по железной дороге.

Как сообщает ЕЭК, для таких товаров в таможенную стоимость подлежат включению транспортные расходы, рассчитанные до таможенной границы Союза.

Решение принято по результатам анализа правоприменительной практики в ЕАЭС на основании предложений бизнес-сообщества. Оно позволит предпринимателям и железным дорогам в любых ситуациях однозначно определить сумму транспортных расходов, которая должна быть включена в таможенную стоимость ввозимых товаров.

Ожидается, что это поможет устранить спорные ситуации по включению в таможенную стоимость расходов на транспортировку товаров железнодорожным транспортом.