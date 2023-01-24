|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УТОЧНИЛА ПОРЯДОК УЧЕТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
10:40 25.01.2023
Евразийская экономическая комиссия уточнила порядок учета транспортных расходов для определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Евразийский экономический союз по железной дороге.
Как сообщает ЕЭК, для таких товаров в таможенную стоимость подлежат включению транспортные расходы, рассчитанные до таможенной границы Союза.
Решение принято по результатам анализа правоприменительной практики в ЕАЭС на основании предложений бизнес-сообщества. Оно позволит предпринимателям и железным дорогам в любых ситуациях однозначно определить сумму транспортных расходов, которая должна быть включена в таможенную стоимость ввозимых товаров.
Ожидается, что это поможет устранить спорные ситуации по включению в таможенную стоимость расходов на транспортировку товаров железнодорожным транспортом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2023
Курсы в банках
на 25.01.2023
Конвертация в банках
на 25.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте