Украина планирует построить 2 реактора на Хмельницкой АЭС с использованием новейших технологий, окончательно отказавшись от российского образца. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время брифинга.

«Из-за войны мы остановили все контракты на поставку ядерного топлива с компанией «ТВЕЛ» и, соответственно, с «Росатомом». А сегодня кабмин принял решение о том, что мы начинаем разработку соответствующей документации по строительству нового типа реакторов, которые до этого в Украине не строились, и тем самым мы заканчиваем эру строительства реакторов по советской/российской технологии», – отметил Галущенко, которого цитирует Укринформ.

По словам министра, речь идет о новом типе реактора 3+ поколения АP 1000, это реактор компании Westinghouse. Если сравнить его с российским, то АP 1000 имеет больше преимуществ. Технология АP 1000 имеет совершенно иной подход к системам пассивной безопасности. В ситуации, когда станция лишается внешнего питания, она может 72 часа автономно существовать без систем безопасности. То есть 72 часа имеются на то, чтобы энергетики обеспечили питание.

В частности, планируется построить 9 таких реакторов, где стоимость одного блока будет стоить около 5 млрд долларов.

Министр подчеркнул, что частично строительство будет выполняться за деньги компании НАЭК «Энергоатом», но основная часть финансирования – это кредитные ресурсы американской стороны.

«Мы уже на станции определили конкретные места, где будут строиться первые 2 блока. И в наших планах завершить строительство уже с пуском этих блоков в энергосеть – в 2030-2032 году. Эти даты могут изменяться в зависимости от развития военных действий. Но сегодняшнее решение правительства - это первый конкретный шаг в реализации тех договоренностей, которые на сегодняшний день есть», – добавил Галущенко.

Как сообщалось, правительство согласовало разработку технико-экономического обоснования строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000 на Хмельницкой АЭС.

В июне НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric договорились об увеличении количества энергоблоков, которые будут строить в Украине по технологии АР1000, с 5 до 9. Часть из них планируется построить на Хмельницкой АЭС.

Westinghouse и Энергоатом запустили программу стажировки, в рамках которой более 60 украинских атомщиков и студентов старших курсов будут изучать технологию AP1000 в США.