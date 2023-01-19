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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В АРМЕНИИ УСТАНОВИЛИ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ГРАЖДАНАМ ИЗ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАЭС


17:13 19.01.2023

Правительство Армении на заседании в четверг внесло изменения в "Соглашение о пенсионном обеспечении работников стран-членов ЕАЭС" и закон "О государственных пенсиях".

Согласно внесенным изменениям, устанавливаются порядок обращения и назначения пенсии, изменения ее вида, выплаты, расчета трудового стажа, другие особенности. В частности, определяется, что назначение и выплаты пенсий, учет и ведение электронного дела (документов) возложены на Единую социальную службу Минтруда и по социальным вопросам, пишет агентство АРКА.

Пенсии назначаются и выплачиваются также в тех случаях, когда гражданин проживает за пределами Армении, на территории государства-члена соглашения.

Указывается, что в правоприменительной практике проблемы возникают в случаях, когда граждане обращаются за пенсией по утрате кормильца или за получением пособия на погребение, а по причине объективных задержек с регистрацией факта смерти установленные сроки пропускаются. Предлагается рассчитывать сроки с момента госрегистрации смерти.

Для назначения пенсии и получения пособия на погребение предложено предъявлять в качестве обязательного документа трудовую книжку, если она не оцифрована, а при утере кормильца - свидетельство о смерти.

По имеющимся данным, в Армении подобных заявок не представлено. В других странах ЕАЭС количество обращений ничтожно - около 10 в каждом государстве. Обращений на получение пенсии от Армении не подано. В рамках соглашения каждое государство-член ЕАЭС назначает и выплачивает пенсии на основе стажа, согласно своему законодательству.
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