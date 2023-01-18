ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ОШТРАФОВАЛА КОМПАНИИ ИЗ КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ


10:08 19.01.2023

Штрафы на сумму около трех миллионов российских рублей должны будут заплатить профессиональная организация бухгалтеров «Палата профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан», товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» (Казахстан), общественное объединение «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана» и учреждение «СИПАЕН» (Кыргызстан).

Такое решение 17 января 2023 года приняла коллегия Евразийской экономической комиссии по результатам рассмотрения дела по фактам недобросовестной конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, основанием для расследования послужило обращение в Комиссию российского Института сертифицированных публичных бухгалтеров (ИСПБ), оказывающего услуги по обучению и присвоению финансовым служащим квалифицированного международного сертификата CIPA/СРА/СРА EURASIA.

В ходе дела было установлено, что указанные компании на своих интернет-сайтах распространяли недостоверную информацию о прекращении деятельности ИСПБ. При этом свою деятельность выдавали как продолжение и развитие программы сертификации CIPA под брендом и дизайном заявителя. Такие действия вводили в заблуждение потребителей, которые полагали, что покупают услугу у законного обладателя прав на выдачу сертификатов CIPA/СРА/СРА EURASIA. Вследствие таких действий ИСПБ потерял часть своих клиентов.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, действия компаний квалифицированы как недобросовестная конкуренция, запрещенная пунктом 2 статьи 76 Договора о ЕАЭС.

«Решением коллегии компаниям, допустившим нарушения, назначены штрафы в размере 662 500 рублей каждой. В соответствии с Методикой расчета и порядка наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках штрафы уплачиваются в бюджет государства, на территории которого зарегистрирован правонарушитель. То есть эти штрафы будут уплачены в бюджеты Казахстана и Кыргызстана в национальных валютах по курсу на день принятия решения», – отметил министр.

В целях прекращения антиконкурентных действий решением коллегии ответчикам также предписано удалить с интернет-сайтов не соответствующую действительности информацию и в будущем воздерживаться от недобросовестного поведения на трансграничном рынке услуг, связанных с программами обучения и сертификации публичных бухгалтеров.

Решение коллегии вступит в силу по истечении 30 календарных дней с момента опубликования на официальном сайте ЕЭК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2023
валюта курс
EUR 2.8671
USD 2.6386
RUB 3.8340
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8493 +0.0153
USD 2.6386 +0.0066
RUB 3.8340 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8400
USD 2.6360 2.6470
RUB 2.8000 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0750
EUR/RUB 73.5000 100.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте