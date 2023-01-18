Штрафы на сумму около трех миллионов российских рублей должны будут заплатить профессиональная организация бухгалтеров «Палата профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан», товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» (Казахстан), общественное объединение «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана» и учреждение «СИПАЕН» (Кыргызстан).

Такое решение 17 января 2023 года приняла коллегия Евразийской экономической комиссии по результатам рассмотрения дела по фактам недобросовестной конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, основанием для расследования послужило обращение в Комиссию российского Института сертифицированных публичных бухгалтеров (ИСПБ), оказывающего услуги по обучению и присвоению финансовым служащим квалифицированного международного сертификата CIPA/СРА/СРА EURASIA.

В ходе дела было установлено, что указанные компании на своих интернет-сайтах распространяли недостоверную информацию о прекращении деятельности ИСПБ. При этом свою деятельность выдавали как продолжение и развитие программы сертификации CIPA под брендом и дизайном заявителя. Такие действия вводили в заблуждение потребителей, которые полагали, что покупают услугу у законного обладателя прав на выдачу сертификатов CIPA/СРА/СРА EURASIA. Вследствие таких действий ИСПБ потерял часть своих клиентов.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, действия компаний квалифицированы как недобросовестная конкуренция, запрещенная пунктом 2 статьи 76 Договора о ЕАЭС.

«Решением коллегии компаниям, допустившим нарушения, назначены штрафы в размере 662 500 рублей каждой. В соответствии с Методикой расчета и порядка наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках штрафы уплачиваются в бюджет государства, на территории которого зарегистрирован правонарушитель. То есть эти штрафы будут уплачены в бюджеты Казахстана и Кыргызстана в национальных валютах по курсу на день принятия решения», – отметил министр.

В целях прекращения антиконкурентных действий решением коллегии ответчикам также предписано удалить с интернет-сайтов не соответствующую действительности информацию и в будущем воздерживаться от недобросовестного поведения на трансграничном рынке услуг, связанных с программами обучения и сертификации публичных бухгалтеров.

Решение коллегии вступит в силу по истечении 30 календарных дней с момента опубликования на официальном сайте ЕЭК.