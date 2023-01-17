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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОПРЕДЕЛИЛА ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
17:05 18.01.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новые главы Единых ветеринарных требований и формы ветеринарных сертификатов для эмбрионов in vitro крупного рогатого скота и эмбрионов мелкого рогатого скота.
Как сообщает ЕЭК, документы подготовлены на основании обращений хозяйствующих субъектов, которые выразили заинтересованность в поставках этих видов подконтрольных товаров в Евразийский экономический союз.
Требования к эмбрионам in vitro КРС и эмбрионам МРС до настоящего времени не были определены ни на национальном уровне государств – членов, ни на уровне Комиссии, что затрудняло их ввоз и свободное обращение на территории Союза.
Одновременно коллегией комиссии актуализированы Единые ветеринарные требования и формы ветеринарных сертификатов в соответствии со стандартами Всемирной организации здоровья животных в отношении крупных парнокопытных в части губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, а также зоопарковых и цирковых животных в части эпизоотического благополучия по заразным болезням животных.
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