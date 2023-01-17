Минская региональная таможня проинформировала о введении временного запрета на вывоз отдельных товаров из Армении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в таможне, в соответствии со статьями 29 и 47 договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также разделом X протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г) с 25 декабря 2022 года по 25 июня 2023 года правительство Армении ввело временный запрет на вывоз керамических отходов использованных катализаторов автомобильных глушителей, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7112 99 000 0.

Кроме того, с 1 января по 1 июля 2023 года введен временный запрет на вывоз с территории Армении лома и отходов, труб и фитингов и металлоконструкций и черных металлов, классифицируемых кодами 7201, 7204, 7303 00, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308 ТН ВЭД ЕАЭС (из кода 7302 ТН ВЭД ЕАЭС – на рельсы; из кодов 7325 и 7326 ТН ВЭД ЕАЭС – на металлические плитки из черного металла и перемалывающие мельничные шары; из кода 7322 ТН ВЭД ЕАЭС – на чугунные радиаторы б/у), лома и отходов из цветных металлов, классифицируемые кодами 7404 00, 7503 00, 7602 00, 7802 00 000, 7902 00 000, 8002 00 000, 8101 97 000, 8102 97 000, 8103 30 000, 8104 20 000, 8105 30 000, 8106, 8112 61 000, 8108 30 000, 8109 31 000 0, 8109 39 000 0, 8110 20 000, 8111 00 190, 8112 13 000, 8112 22 000, 8112 31 000 0, 8112 41 000 1, 8112 52 000, 8112 92 210, 8113 00 00 ТН ВЭД ЕАЭС, а также товаров, классифицируемые кодом 8549 ТН ВЭД ЕАЭС (отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических накопителей (аккумуляторов), отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы).

Постановлением правительства Армении с 27 января по 27 июля 2023 года вводится временный запрет на экспорт в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, гречихи, семян подсолнечника и масла подсолнечного (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1003 90 000 0, 1005 90 000 0, 1008 10 000, 1206 00 990 0, 1512 11 910, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС).

Таким образом, на основании пункта 56 раздела X протокола таможенными органами государств-членов Евразийского экономического союза не допускается вывоз вышеуказанных товаров, происходящих с территории государства-члена, применившего временную меру, без лицензии, выданной уполномоченным органом этого государства-члена.