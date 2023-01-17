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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОДЛИЛА ЛЬГОТНУЮ ПОШЛИНУ НА ВВОЗ КОРМОВ ДЛЯ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ ДО КОНЦА 2023 ГОДА


16:10 17.01.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить срок действия пониженной ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыбы в размере 3% до 31 декабря 2023 года.

Как сообщает ЕЭК, действующая ставка Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза составляет 5% от таможенной стоимости.

«Решение направлено на увеличение объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых в странах Евразийского экономического союза, а также развитие производства продукции аквакультуры», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он напомнил, что в соответствии с Рекомендацией Коллегии Комиссии от 21 апреля 2020 года № 8 в ЕАЭС был предложен для реализации комплекс мер по развитию сотрудничества в сфере аквакультуры, затрагивающий обновление материально-технической базы рыбоводных организаций, создание и развитие мощностей по производству специализированных кормов для рыбы.

На сегодня в Союзе уже действуют девять предприятий по производству рыбных кормов, семь из которых работают в Российской Федерации, по одному – в Республике Армения и Республике Беларусь. Кроме того, в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди завода с объемом производства 25 тыс. т кормов в год. Тем не менее с учетом ежегодного наращивания объемов производства рыбы в Союзе существующей кормовой базы внутреннего производства пока недостаточно.

Решение о продлении срока действия пониженной таможенной пошлины в отношении кормов для рыбы вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

В соответствии с решением коллегии комиссии от 26 октября 2021 года № 142 ставка ввозной таможенной пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 3% от таможенной стоимости применялась в отношении рассматриваемых товаров со 2 января по 31 декабря 2022 года.
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