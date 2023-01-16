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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ДО СИХ ПОР НЕ СОБРАЛИ СУЩЕСТВЕННЫЙ ОБЪЕМ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ
17:23 16.01.2023
В Украине до сих пор остается не собранным существенный объем урожая кукурузы, качество зерна которой будет хуже. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.
"Качество, по сравнению с прошлым годом, который был хорошим в плане качества, будет существенно хуже. О том на сколько, можно будет говорить в конце февраля, потому что существенный еще объем кукурузы в полях", - рассказал он.
Сольский добавил, что по состоянию на начало зимы треть урожая кукурузы в Украине оставалась не собранной, сейчас этот показатель вдвое меньше.
По его словам, украинские аграрии знают способы, как максимально сохранить качество урожая, однако все равно оно снижается с каждым днем. Глава Минагрополитики объяснил, что качество зависит как от перепадов температуры и влажности на поле, так и от гибрида кукурузы.
Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 12 января 2023 года было собрано 23,5 млн т кукурузы на зерно при урожайности 65,7 ц/га с 3,6 млн га (85% от общей площади посевов).
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