Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Петербурге генконсульства Беларуси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению № 23-р от 14 января, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в консульский округ вместе с городом и Ленобластью войдут республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ.

Петербургским властям рекомендовано выделить в аренду или продать белорусским дипломатам служебные и жилые помещения, в случае необходимости — отвести землю под их строительство.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работает отделение посольства Беларуси в РФ.