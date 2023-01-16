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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ОТКРЫТИЕ ГЕНКОНСУЛЬСТВА БЕЛАРУСИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
14:55 16.01.2023
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Петербурге генконсульства Беларуси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению № 23-р от 14 января, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в консульский округ вместе с городом и Ленобластью войдут республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ.
Петербургским властям рекомендовано выделить в аренду или продать белорусским дипломатам служебные и жилые помещения, в случае необходимости — отвести землю под их строительство.
В настоящее время в Санкт-Петербурге работает отделение посольства Беларуси в РФ.
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