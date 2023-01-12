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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЗРАБОТИЦА В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 18% В НОЯБРЕ 2022 ГОДА
13:00 13.01.2023
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец ноября 2022 года составила 910,1 тысячи человек, сократившись на 18,1% по сравнению с аналогичной датой 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2021 году этот показатель составлял 1,2%.
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