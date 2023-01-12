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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2022 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА 5,1%


11:44 13.01.2023

В январе-ноябре 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий составило 154,8 млрд долларов США и увеличилось на 5,1% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Казахстане – на 8,5%, Кыргызстане – на 6,4%, России – на 4,7%, Беларуси – на 3,5%, Армении – на 0,5%.

Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, которое обусловлено ростом урожайности. Также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.
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